رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عميد بلدية سبها وممثلين عن مكونات الجنوب .



طرابلس 8 مارس 2018 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني السيد فائز السراج اليوم الخميس، عميد بلدية سبها حامد الخيالي

وممثلين عن المكونات الاجتماعية والثقافية في الجنوب بحضور كل من وزير

الحكم المجلي بداد قنصو ووزير العمل والتأهيل المهدي الورمضي، وتناول

الاجتماع مستجدات الوضع في المنطقة الجنوبية وتحديد المعالجات اللازمة

لحل الأزمة.

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد عرض السراج ملامح لما تم إقراره

واتخاذه من إجراءات لإعادة الأمن وحماية المنطقة الجنوبية، وتم التوصل

خلال الاجتماع الى تشكيل لجنة تضم الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والدولة

المنتمين للمنطقة الجنوبية لتشخيص الوضع على أرض الواقع بدقة وتحديد

متطلبات الحل بالتنسيق مع الجهود المبذولة الأخرى.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي علي ضرورة أن يتوازى مع الجهود المبذولة لحل

المشكل الأمني مسار آخر لتزويد المنطقة الجنوبية باحتياجاته خاصة الوقود

والغاز والكهرباء وأعلن سيادته إن الحكومة بدأت برنامجا لإرسال صهاريج

الوقود إلى الجنوب وبما يكفي احتياجات السكان.



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