وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية تهنئ نساء ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .

طرابلس 08 مارس 2018 (وال) - هنأت وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية

المجتمعية بحكومة الوفاق الوطني " اسماء الاسطى" نساء ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام ، مؤكدة بأن هذا اليوم هو الرمز والعيد لكفاح ونضال المرأة طوال عقودها السابقة واللاحقة . وأكدت " الاسطى" في بيان أصدرته اليوم الخميس وتلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه ، ان رفعة مكانة المرأة في مجتمعها ليس فقط القصد منها المساواة الانسانية الطبيعية لها بالرجل لها ماله وعليها ماعليه ، بل هي سبيل لنهضة الامم وتقدمها . وأعتبرت ان الاصلاح الاجتماعي أحد مقوماته تغيير نظرة المجتمع للمرأة وتطبيق بديهي لمفهوم المواطنة الذي ننشهد لبلادنا ، فالشعوب تبني مستقبلها بثقل ماضيها ونضال رجالها ونسائها . وقالت وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية : اننا في هذا اليوم نقف مع النازحات من نساء بلادي اللواتي يجسدن بالفعل أقوى تجسيد لقيم الجلد والصبر والتحمل .. ان معاناة النازحات من نساء تاورغاء الآن في عراء صحراء " قرارة القطف " ينبغي أن تنتهي اللائي تقع عليهن أعباء العناية بأسرهن ومن يكابدن الالم ويثبتن لنا مدى تحملن وصبرهن وثبات موقفهن الراسخ في تحقيق عودتهن الآمنة لموطن هجرن منه طوال سبع سنين . وأضافت : اننا نعيش حقا أزمة انسانية ومجتمعية كبيرة .. فقضايا النزوح والهجرة وانتهاك الحريات والحقوق وغيره تطلب منا نحن النساء وقفة جادة على كل الاصعدة فالحقوق تنتزع ويناضل من أجلها ، مترحمة على كل الشهيدات المناضلات من أجل الحق والحرية والقانون . وجددت وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية " أسماء الاسطى " في ختام بيانها ، الدعوة لاطلاق وحدة دعم وتمكين المرأة في ليبيا ووضع الخطط الكفيلة بالنهوض بها ، داعية الى صياغة تشريع قانوني لمناهضة العنف ضد المرأة والانتهاك : قائلة إن أكثر الاخطار التي تحدق بالمجتمع جراء هذه الازمة هو انعدام الامن وشيوع الاجرام فالمرأة بشكل خاص الاكثر عرضة لذلك ، متمنية الخروج من هذه الازمة حتى ينعم المجتمع بالاستقرار والامن والسلام .



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