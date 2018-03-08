وزير الداخلية : ليبيا تؤكد على أهمية التعاون الأمني العربي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

الجزائر 08 مارس 2018 ( وال ) - أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور في كلمته بالاجتماع ( 35 ) لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالجزائر ان مشاركة ليبيا في هذا الاجتماع الأمني الهام ما هو إلا تأكيد على حرصها في توثيق العلاقات العربية ومشيراً إلى أهمية التعاون الأمني العربي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

واوضح أن مشروع داعش في ليبيا فشل بفعل عزيمة الرجال وتضحياتهم وأن العمل مستمر لتجفيف كافة منابع الإرهاب ومصادر تمويله بالقضاء على ظواهر الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والسلاح.

وأشار وزير الداخلية في كلمته إلى أن الليبيين متمسكين بالخيار الديمقراطي مؤكدا بأن لقاء الفرقاء السياسيين هو الحل الأمثل لتوحيد المؤسسات الليبية .

...( وال )...