الصين تدعو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء حوار " في أسرع وقت " .







بكين 8 مارس 2018 ( وال )- دعت الصين اليوم الخميس الولايات المتحدة

وكوريا الشمالية إلى بدء "حوار في أسرع وقت " ، في حين يزور مبعوثان

كوريان جنوبيان رفيعان اليوم واشنطن لرفع تقرير حول الانفراج المفاجئ

الذي شهدته العلاقات بين سيول ونظام " كيم جونغ اون " .

وذكرت مصادر اعلامية اليوم أن الحكومة الصينية عبرت عن ارتياحها

للتقارب الأخير بين الكوريتين بعد أن كانت تخشى تهديدات توجهها كل من

بيونغ يانغ وواشنطن ، باندلاع حرب على حدود بلادها .

وإعتبر وزير الخارجية الصيني " وانغ يي " اليوم أن البحث عن حل لقضية

شبه الجزيرة الكورية خطت أخيرا خطوة هامة في الاتجاه الصحيح .

وقال " وانغ يي " خلال مؤتمر صحافي ندعو كل الاطراف ولا سيما

الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى التواصل والتحاور في اسرع وقت .

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