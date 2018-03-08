الصين تدعو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء حوار " في
أسرع وقت " .
الخميس ، 08- 03- 2018 - 15:11:00
بكين 8 مارس 2018 ( وال )- دعت الصين اليوم الخميس الولايات المتحدة
وكوريا الشمالية إلى بدء "حوار في أسرع وقت " ، في حين يزور مبعوثان
كوريان جنوبيان رفيعان اليوم واشنطن لرفع تقرير حول الانفراج المفاجئ
الذي شهدته العلاقات بين سيول ونظام " كيم جونغ اون " .
وذكرت مصادر اعلامية اليوم أن الحكومة الصينية عبرت عن ارتياحها
للتقارب الأخير بين الكوريتين بعد أن كانت تخشى تهديدات توجهها كل من
بيونغ يانغ وواشنطن ، باندلاع حرب على حدود بلادها .
وإعتبر وزير الخارجية الصيني " وانغ يي " اليوم أن البحث عن حل لقضية
شبه الجزيرة الكورية خطت أخيرا خطوة هامة في الاتجاه الصحيح .
وقال " وانغ يي " خلال مؤتمر صحافي ندعو كل الاطراف ولا سيما
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى التواصل والتحاور في اسرع وقت .
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