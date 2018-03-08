رئيس لجنة ادارة جهاز الامداد الطبي يجتمع مع ممثلين عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الاوروبي في ليبيا .





طرابلس 8 مارس 2018 (وال)- اجتمع رئيس لجنة ادارة جهاز الامداد الطبي

الدكتور " الطاهر بالخير " مع ممثلين عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد

الاوروبي في ليبيا .

وتناول الاجتماع سبل تطوير وتحسين المخازن الرئيسية التابعة لجهاز

الامداد الطبي ووضع دراسة شاملة تتعلق بالمخازن المبردة والتي تحتوي على

ثلاجات كبيرة لتخزين الادوية التي تحتاج الى درجة حرارة معينة مثل

التطعيمات وبعض أدوية الاورام .

كما تم مناقشة التعاون بشأن اقامة دورات تدريبية للموظفين بجهاز الامداد

الطبي خاصة لأمناء المخازن والعاملين بها وكذلك المسؤولين والقائمين على

توزيع بنود الامداد الطبي .

وأوضح رئيس لجنة ادارة جهاز الامداد الطبي الدكتور " الطاهر بالخير" في

تصريح لوكالة الانباء الليبية بأن المخازن التابعة للجهاز تعتبر متهالكة

، مطالبا الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة الصحة بضرورة الاسراع في

انشاء مخازن حديثة لتخزين بنود الامداد الطبي وفق المواصفات الخاصة

بمخازن الادوية .

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