حملة أمنية مشتركة بين ألمانيا وفرنسا والنمسا وسويسرا لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالأسلحة .الخميس ، 08-03-2018 - 14:15:00




برلين 8 مارس 2018 ( وال )-شنت السلطات الأمنية بفرنسا وألمانيا وسويسرا
والنمسا حملة مشتركة ضد الإتجار غير الشرعي بالأسلحة .
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم انه تم القبض في ألمانيا على
ثلاثة أشخاص مشتبه بهم رئيسيين بصورة مؤقتة ، وأن الشرطة صادرت العديد من
الأسلحة ، من بينها أسلحة يدوية وأسلحة طويلة وذخائر .
وأضافت أن الشرطة الجنائية في مدينة " روتفايل " بولاية ( بادن
فورتمبرج ) جنوبي ألمانيا تجري تحقيقات منذ يونيو الماضي لمكافحة الإتجار
بالسلاح العابر للدول .
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