حملة أمنية مشتركة بين ألمانيا وفرنسا والنمسا وسويسرا لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالأسلحة .







برلين 8 مارس 2018 ( وال )-شنت السلطات الأمنية بفرنسا وألمانيا وسويسرا

والنمسا حملة مشتركة ضد الإتجار غير الشرعي بالأسلحة .

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم انه تم القبض في ألمانيا على

ثلاثة أشخاص مشتبه بهم رئيسيين بصورة مؤقتة ، وأن الشرطة صادرت العديد من

الأسلحة ، من بينها أسلحة يدوية وأسلحة طويلة وذخائر .

وأضافت أن الشرطة الجنائية في مدينة " روتفايل " بولاية ( بادن

فورتمبرج ) جنوبي ألمانيا تجري تحقيقات منذ يونيو الماضي لمكافحة الإتجار

بالسلاح العابر للدول .

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