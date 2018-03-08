بمناسبة اليوم العالمي للمراة الحفل التدشيني لحملة ليبيا السلام بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة.

طرابلس 8 مارس 2018 ( وال ) - احتفل صباح اليوم بطرابلس باليوم العالمي للمراة وبتدشين حملة ليبيا للسلام التى تشارك فيها المرآة الليبية من كل ارجاء ليبيا مساهمة منها فى نشر ثقافة السلام ومبادىء المصالحة والتعايش السلمى . وحضر الاحتفال الذى اقيم بفندق كورنتيا بطرابلس وزير الدولة لشؤون المرآة والتنمية المجتمعية "اسماء الاسطى" والممثل الخاص للامين للامم المتحدة للدعم فى ليبيا غسان سلامة ورئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس ومنسقات حملة ليبيا للسلام عن مدينة بنغازي واجدابيا وطرابلس والزاوية والمنطقة الغربية واوباري ووادي الحياة والبيضاء ومصراته والمنطقة الوسطى والقطرون ووداي الشاطئ وسبها وماجاورها. وقالت " اسماء الاسطى "وزيرة الدولة لشؤون المراة والتنمية المجتمعية بحكومة الوفاق الوطنى، نحتفي كنساء ليبيات ناضلنا كثيرا من اجل نيل الحقوق ومن اجل تدليل الصعاب، ونقف اليوم مع النساء الليبيات النازحات في الداخل والمهجرات في الخارج . وأضافت " نسعى لتدليل كل ما يعيق عودة المهجرات والنازحات الى موطنهم وخاصة نساء تاورغاء وهن يلتحفنا الخيام في عراء قرار القطف وفرصة لكي نذكر بالحقوق والواجبات والنضال من اجل المساواة مع الرجل ومن اجل خلق تشريعات قانونية تنصف النساء وتمنحها المزيد من الحريات والحقوق الواجبة . واشارت فى كلمتها إن هذا اليوم لنذكر فيه المجتمع الدولي في واجبه تجاه بلادنا بمعاناتنا بسبب انتشار السلاح ومايترب عليه من غياب للامن والسلام نحن اليوم نناشد ليبيا السلام ولن يتحقق السلام طالما هناك سلاح ومن يحمله في وجه اخيه . واوضحت الاسطى ان هذه الحملة التى تقودها المرآة من اجل ليبيا ولكل الليبيين من خلال نشر ثقافة السلام ومبادئ المصالحة والتعايش السلمي من خلال سلسلة من المهرجنات والفعاليات والنشاطات في ربوع ليبيا ليكون هذا الحفل اولها لتسليط الضوء على وثيقة المراة وخطة العمل للحملة التى تمولها سويسرا والمانيا هولندا .





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