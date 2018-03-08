رئيس الدورة العادية ( 149 ) لمجلس جامعة الدول العربية يؤكد دعم الجامعة للمجلس الرئاسي وجهود ايجاد تسوية سياسية للازمة في ليبيا .

القاهرة 08 مارس 2018 ( وال ) - أعرب أحمد عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس الدورة العادية ( 149 ) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في كلمته في أعمال المجلس الوزاري عن دعم الجامعة العربية للجهود السياسية المبذولة والتي تسعى للخروج من الأزمة بحل يحافظ على سلامة ووحدة الصف الليبي ويكون المرتكز الأساسي للاتفاق الموقع بين الطراف الليبية بالصخيرات .

كما عبر عن دعم الجامعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وجهودها الرامية الى ايجاد تسوية سلمية وسياسية للازمة في ليبيا .





...( وال )...