رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفيرة الفرنسية لدى ليبيا .



طرابلس 8 مارس 2018 ) ( وال) - أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي رفقة المستشار الاقتصادي

للسفارة جان فرانسوا ميراي وممثلين عن شركة توتال الفرنسية.

وحضر اللقاء المستشار السياسي للرئيس الطاهر السني ومسؤولين بوزارة

الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي .

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا والعلاقات

الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكدت السفيرة دعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطني وتطلع بلادها لتنمية

وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات وحرصها على تحقيق الاستقرار في

ليبيا .

وتحدث ممثلو شركة توتال عن آفاق التعاون ورغبة الشركة في زيادة حجم

استثماراتها في ليبيا، مؤكدين أن ذلك نابعاً من الثقة في السياسات

الحكيمة لحكومة الوفاق وما تحقق من نجاحات على طريق إرساء الأمن

والاستقرار في ليبيا.

واستعرض مسؤولو الشركة تاريخ العلاقة ونجاح الشركة في زيادة انتاج الحقول

التي تديرها .

من جانبه أكد السراج على عمق العلاقات بين ليبيا وفرنسا والحرص على

تنميتها وتطويرها، مشيراً إلى أن فرنسا كانت وماتزال داعمة لحكومة الوفاق

الوطني.

وقال السيد الرئيس أنه يرحب بالشراكة بين "توتال" صاحبة الخبرة

والامكانيات والقطاع النفطي، وأن المجلس الرئاسي سيدعم ما تتوصل إليه

شركة توتال والمؤسسة الوطنية للنفط من اتفاقات مادامت مستوفية للشروط

القانونية والاقتصادية وتحفظ حقوق ليبيا.

(وال)