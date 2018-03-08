احتفالية بطرابلس بمناسبة اليوم العالمي للكلى الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمراة .





طرابلس 08 مارس 2108(وال)- نظمت وزارة الصحة واللجنة العليا للكلى

صباح اليوم بطرابلس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للكلى الذي يتزامن مع

اليوم العالمي للمراة الثامن من مارس لكل عام تحت شعار (الكلى .. وصحة

المراة ).

وحضر الاحتفالية والتي كانت برعاية منظمة سيدات اعمال ليبيا وكيل

وزارة الصحة وعدد من مدراء الادارات بالوزارة واعضاء من ديوان المحاسبة

وهيئة الرقابة الادارية والمجلس الاعلى للدولة والمركز الوطني لمكافحة

الامراض وعدد من اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وعلى هامش الاحتفالية تم افتتاح معرض لعدد من اجهزة الغسيل الكلوى

الموجودة في المراكز الغسيل والشركات المستوردة منها الشركة الشاملة

لاستيرادالادوية والمعدات والشركة الليبية المتحدة للمعدات الطبية وشركة

الخبراء العالمية للادوية والمسلزمات الطبية وشركة سيول للمعدات

والمستلزمات الطبية) .

وافادت رئيس اللجنة العليا لمكافحة أمراض الكلى د. ماجدة موسى)

ان اختيار هذا الشعار(الكلى وصحة المراة )في احتفالية اليوم جاء لانه

يتزامن مع اليوم العالمي للمراة ، و( الكلى ) مشكلة صحية عالمية لها

نتائج سلبية الهدف منها توعية المراة بامراض الكلى ومسبباتها وطرق

الوقاية بسبب خطورتها وخاصة مرض الذئبة الحمراء او التهاب الكلية الخمجي

(الحاد او المزمن)الذي يصيب النساء.

كما تهدف الاحتفالية إلى ضرورة انشاء قاعدة بيانات ووضع معايير لعلاج

المرض وتقييم الوحدات ومراكز الغسيل وتطويرها ومتابعة المرض .

واضافت : ان عدد المصابين بمرض الكلى وحسب احصائية 2018 بلغ مايقارب

4529 حالة مرضية من مختلف مدن ليبيا وعدد أجهزة الغسيل يصل الى 1443 جهاز

مقمسة على جميع مراكز الغسيل بليبيا.

ويذكر انه وحسب الدراسات العالمية فان هذا المرض ( الكلى ) يؤثر على

مايقارب 195 امراة في جميع انحاء العالم اي بنسبة 14% مقارنة بالرجال

بنسبة 12% وهو حاليا السبب الرئيس الثامن للوفيات بين النساء اي مايقارب

600 الف حالة وفاة .

..( وال ) ..