مؤسسة النور للمكفوفين طرابلس تستعد لتنظم مسابقة قرآنية لحفظ وتجويد القران الكريم .





طرابلس 8 مارس 2018 ( وال ) - تتواصل الاستعدادات بمؤسسة النور

للمكفوفين طرابلس لتنظيم فعاليات المسابقة القرآنية

الثالثة لحفظ وتجويد القران الكريم خلال شهر ابريل القادم تحت شعار (

وبالقران علا ذكرهم) .

وأوضحت المؤسسة أن مسابقة النور القرانية ستكون للمكفوفين وستشمل

جوانب حفظ وتجويد القرآن الكريم المستويات الاتية : .

المستوى الاول: القران الكريم كاملا.

المستوى الثاني: نصف القران الكريم .

المستوي الثالث: ربع القران الكريم.

المستوي الرابع: الثلاثة أجزاء الاخيرة من القران الكريم ( عم - تبارك -

قد سمع ) علما بأن الفئة العمرية المستهدفة من المستوى الاخير ما دون

السادسة عشر.

ثانياً: جانب التجويد وهو جانب مفتوح ولا يشترط فيه سوى حسن الصوت و

إتقان ضوابط التلاوة.

ودعت مؤسسة النور للمكفوفين طرابلس الراغبين في المشاركة ارسال رسالة

نصية بإسمه كاملا والمستوى المراد المشاركة فيه والبلدية التابع لها على

أرقام الهواتف - 0944776374 / 0910008227

أو التواصل مع مكتب النشاط العام داخل المؤسسة الكائنة بجوار زرقاء

اليمامة (2) بطريق قرجي. .وللاستفسار خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة

التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا ..

وتعلن المؤسسة بأن أخر موعد للتسجيل في هذه المسابقة القرآنية هو نهاية

شهر مارس الجاري .

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