مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم تجتمع مع مراقب قطاع التعليم مصراتة .





مصراته 8 مارس 2018 ( وال ) - اجتمعت مدير مكتب دعم وتمكين المرأة

بالوزارة " أمال المالطي" اليومين الماضيين مع مراقب قطاع التعليم

بالبلدية " د فرج أبو شعالة " لبحث آلية العمل والتعاون المشترك

المتمثلة في تكليف مندوبين لمكتب دعم وتمكين المرأة عن التعليم العالي

والتعليم العام ببلدية مصراتة .

كما تطرق الاجتماع المنعقد بمقر الجامعة إلى عرض رسالة إدارة المكتب

بخصوص الحصول على قاعدة البيانات الخاصة بالنساء القياديات ، أعضاء هيئة

التدريس ،المتعاونين والإداريين في قطاع التعليم بالبلدية.

وأوضحت " المالطي" أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون بين المكتب

والجامعة الذي من خلاله سيتم إعداد قاعدة بيانات تكون نواة صحيحة تستند

عليها الوزارة وذلك من أجل دعم المرأة وزيادة تمكينها من تولي المناصب

القيادية في القطاع ، والاستفادة من خبرتها العلمية والإدارية.

وأبدى " أبو شعالة " استعداده للتعاون والدعم التام في توفير هذه

البيانات، مؤكدا على أن بلدية مصراته تزخر بنخبة من النساء القياديات

اللاتي تمكن من التواجد في مناصب هامة ، حيث تتمثل هذه القيادة في إدارة

معظم المدارس والمعاهد بالبلدية ، مشيرا الى أنه أصدر فيما سبق العديد من

القرارات الداعمة للمرأة .

....( وال مصراته)....