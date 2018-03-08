تشكيل لجان لحماية المستهلك ولضمان حصوله على سلع وخدمات دات جودة.





غريان 8 مارس 2018(وال) ‏ -إحتضن ديوان بلدية غريان خلال اليومين

الماضيين إجتماعاً ضم كل من السادة وكيل ديوان البلدية ، ورئيس لجنة

الأزمة ، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالبلدية ، ومندوب عن الجامعة ،

ونائب رئيس جهاز الشرطة الزراعية ، ومراقب الإقتصاد ، ومدير مكتب الإصحاح

البيئي ، ورئيس جهاز الحرس البلدي ، ومدير مكتب الرقابة على الأغذية ،

ورئيس الطب الخاص ، ورئيس عام الصيادلة ، ومدير مركز شرطة غريان بصفته

مندوبا عن مديرية أمن غريان.

وتناول الإجتماع مناقشة العديد من النقاط التي تهم صحة المواطن وتم

الإتفاق على تشكيل خمسة لجان ، يقتصر عمل اللجنة الأولى على متابعة

المواد الغذائية وطرق تخزينها وصلاحياتها وعدم إحتوائها على مكونات غير

صحية. ودور اللجنة الثانية متابعة المخابز والكشف الصحي للعاملين ، ومهام

اللجنة الثالثة متابعة المياه ومكوناتها ونسبة الاملاح الطبيعية وطرق

التغليف والتعقيم ، ومهام عمل اللجنة الرابعة متابعة الأدوية وطرق

تخزينها وصلاحياتها ، وتتولى اللجنة الخامسة الرقابة ومتابعة سوق اللحوم

الحمراء والدواجن والاسماك. على أن تعمل جميع هذه اللجان تحت الإشراف

المباشر من الحرس البلدي غريان.

(وال غريان )