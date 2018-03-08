تشكيل لجان لحماية المستهلك ولضمان حصوله على سلع وخدمات دات جودة.
الخميس ، 08- 03- 2018 - 12:13:00
غريان 8 مارس 2018(وال) -إحتضن ديوان بلدية غريان خلال اليومين
الماضيين إجتماعاً ضم كل من السادة وكيل ديوان البلدية ، ورئيس لجنة
الأزمة ، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالبلدية ، ومندوب عن الجامعة ،
ونائب رئيس جهاز الشرطة الزراعية ، ومراقب الإقتصاد ، ومدير مكتب الإصحاح
البيئي ، ورئيس جهاز الحرس البلدي ، ومدير مكتب الرقابة على الأغذية ،
ورئيس الطب الخاص ، ورئيس عام الصيادلة ، ومدير مركز شرطة غريان بصفته
مندوبا عن مديرية أمن غريان.
وتناول الإجتماع مناقشة العديد من النقاط التي تهم صحة المواطن وتم
الإتفاق على تشكيل خمسة لجان ، يقتصر عمل اللجنة الأولى على متابعة
المواد الغذائية وطرق تخزينها وصلاحياتها وعدم إحتوائها على مكونات غير
صحية. ودور اللجنة الثانية متابعة المخابز والكشف الصحي للعاملين ، ومهام
اللجنة الثالثة متابعة المياه ومكوناتها ونسبة الاملاح الطبيعية وطرق
التغليف والتعقيم ، ومهام عمل اللجنة الرابعة متابعة الأدوية وطرق
تخزينها وصلاحياتها ، وتتولى اللجنة الخامسة الرقابة ومتابعة سوق اللحوم
الحمراء والدواجن والاسماك. على أن تعمل جميع هذه اللجان تحت الإشراف
المباشر من الحرس البلدي غريان.
(وال غريان )