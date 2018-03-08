شركة البريقة لتسويق النفط تعلن بأنها نجحت في الحد من عمليات بيع الإسطوانات بالجملة .





طرابلس 8 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط

أنها نجحت في الحد من عمليات بيع الإسطوانات بالجملة للسوق السوداء بعد

تكثيف الرقابة على موزعي الغاز وتقيد مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز

بشأن تشديد الرقابة على موزعي الغاز بالتنسيق مع إدارة المبيعات

والتشغيل.

وأكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط الدكتور " فؤاد

بالرحيم " لموقع الشركة : بأن إمدادات الوقود والغاز تسير بشكل جيد

ولازالت نواقل الوقود تتوافد على المواني والأرصفة البحرية لسد حاجة

المواطن من المحروقات .

ويذكر أن لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عقدت سلسلة من

الإجتماعات المهمة مع كافة الإدارات في المناطق الشرقية والوسطى

والجنوبية والغربية واخرها الملتقى الذي عقد بمدينة بنغازي بحضور كافة

القيادات الإدارية في كل مواقع الشركة في ليبيا في خطوة لتكاثف الجهود

والتغلب على الصعوبات التي تواجه الشركة لضمان تدفق الوقود لكل المناطق

والمدن الليبية .

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