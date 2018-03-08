اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الليبي للهندسة الكهربائية والتنمية.





طرابلس 8 مارس 2018 (وال)- اختتمت أمس الاربعاء بطرابلس فعاليات

المؤتمر الدولي الليبي للهندسة الكهربائية والتنمية الذي استمر لمدة

اربعة ايام بفندق بالعاصمة طرابلس بمشاركة فعالة وقوية للشركة العامة

للكهرباء .

وقدمت خلال فعاليات هذا المؤتمر ورقات علمية وابحاث تقنية تناولت

الكهرباء والتقنيات الحديثة.

وشارك في المؤتمر عشر مهندسين من شركة الكهرباء بورقات بحثية مهمة

.. بالإضافة إلى ورشة عمل عن الشركة ومشاريعها وخططها الاستراتيجية .

كما تناولت الورشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة.

وشهد الاختتام عرض التوصيات التي توصل اليها المشاركون في هذا

المؤتمر" ، ويذكر أن هذا المؤتمر سيقام سنوياً وسيحدد موعده في وقت لاحق

.

...( وال )...