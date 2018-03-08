الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تدعو الشركات التابعة للشركة لعقد جمعياتها العمومية العادية .
الخميس ، 08- 03- 2018 - 11:45:00
طرابلس 08 مارس 2018 ( وال ) - يعلن مجلس ادارة الشركة الليبية للبريد
والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عن دعوة الشركات التابعة للشركة
لعقد جمعياتها العمومية العادية وذلك حسب اليوم والتاريخ والساعة المبين
قرين اسمها والشركات هي : ـ
اسم الشركة :
= شركة ليبيانا للهاتف المحمول / يوم الاجتماع الاثنين 19 / 3 / 2018
ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا .
= شركة بريد ليبيا الاربعاء 21 / 3 /2018 ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا .
= شركة البنية للاستثمار والخدمات- الاربعاء 21/ 3/ 2018
ساعة الاجتماع - 14.00 ظهرا
= شركة هاتف ليبيا الاحد 25/ 3/ 2018
ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا
= شركة ليبيا للاتصالات والتقنية الاحد 25/ 3/ 2018 ساعة الاجتماع - 14.00 ظهرا
= شركة المدار الجديد الثلاثاء 27/3/2018
ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا
= شركة الاتصالات الدولية الليبية الثلاثاء 27/3/2018
ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا
= شركة الجيل الجديد للتقنية الخميس 29 / 3 / 2018
ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا
= الشركة العامة للبريد ( تحت التصفية ) الاحد 1 / 4 / 2018 ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا
وذلك بمقر الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة الكائن بمبنى
البريد المركزي بشارع الزاوية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي : ـ
البند الاول : استعراض نشاط الشركة عن الفترة الماضية .
البند الثاني : استعراض ومناقشة تقارير هيئة المراقبة عن السنوات (
2014ـ2015ـ2016ـ2017).
البند الثالث : الموقف الحالي للميزانيات المحالة لديوان المحاسبة .
البند الرابع : مناقشة التقارير المالية وتقارير النشاط عن السنوات
(2014ـ2015ـ2016ـ2017) .
البند الخامس : استعراض عضويات مجالس الادارة وهيئات المراقبة والمدة
القانونية لها .
البند السادس : مناقشة الخطة الاستراتيجية للشركة للسنة المالية 2018 .
البند السابع : مناقشة الموازنة التقديرية عن السنة المالية 2018 .
البند الثامن : مايستجد من اعمال .
البند التاسع : اختيار مصفي وهيئة مراقبة للشركة العامة للبريد .
وفي حال عدم اكتمال النصب القانوني ينعقد الاجتماع في اليوم التالي بأي نصاب متوفر .
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