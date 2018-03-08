الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تدعو الشركات التابعة للشركة لعقد جمعياتها العمومية العادية .

طرابلس 08 مارس 2018 ( وال ) - يعلن مجلس ادارة الشركة الليبية للبريد

والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عن دعوة الشركات التابعة للشركة

لعقد جمعياتها العمومية العادية وذلك حسب اليوم والتاريخ والساعة المبين

قرين اسمها والشركات هي : ـ



اسم الشركة :



= شركة ليبيانا للهاتف المحمول / يوم الاجتماع الاثنين 19 / 3 / 2018

ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا .

= شركة بريد ليبيا الاربعاء 21 / 3 /2018 ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا .



= شركة البنية للاستثمار والخدمات- الاربعاء 21/ 3/ 2018

ساعة الاجتماع - 14.00 ظهرا



= شركة هاتف ليبيا الاحد 25/ 3/ 2018

ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا



= شركة ليبيا للاتصالات والتقنية الاحد 25/ 3/ 2018 ساعة الاجتماع - 14.00 ظهرا



= شركة المدار الجديد الثلاثاء 27/3/2018

ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا



= شركة الاتصالات الدولية الليبية الثلاثاء 27/3/2018

ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا



= شركة الجيل الجديد للتقنية الخميس 29 / 3 / 2018

ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا



= الشركة العامة للبريد ( تحت التصفية ) الاحد 1 / 4 / 2018 ساعة الاجتماع - 10.00 صباحا



وذلك بمقر الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة الكائن بمبنى

البريد المركزي بشارع الزاوية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي : ـ

البند الاول : استعراض نشاط الشركة عن الفترة الماضية .

البند الثاني : استعراض ومناقشة تقارير هيئة المراقبة عن السنوات (

2014ـ2015ـ2016ـ2017).

البند الثالث : الموقف الحالي للميزانيات المحالة لديوان المحاسبة .

البند الرابع : مناقشة التقارير المالية وتقارير النشاط عن السنوات

(2014ـ2015ـ2016ـ2017) .

البند الخامس : استعراض عضويات مجالس الادارة وهيئات المراقبة والمدة

القانونية لها .

البند السادس : مناقشة الخطة الاستراتيجية للشركة للسنة المالية 2018 .

البند السابع : مناقشة الموازنة التقديرية عن السنة المالية 2018 .

البند الثامن : مايستجد من اعمال .

البند التاسع : اختيار مصفي وهيئة مراقبة للشركة العامة للبريد .

وفي حال عدم اكتمال النصب القانوني ينعقد الاجتماع في اليوم التالي بأي نصاب متوفر .



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