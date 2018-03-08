دورة تدريبية بعنوان كيفية التعامل مع اطفال ذوي الاعاقة .





زواره 8 مارس 2018 ( وال ) - اقامت جمعية اقرأ وارتقى ببلدية زواره أمس

الاربعاء دروة تدريبية بعنوان كيفية التعامل مع الاطفال ذوي الاعاقة.

واستهدفت الدورة على مدى يومي الاربعاء والخميس عدد من الاخصائيين

الاجتماعيين وعدد من المعلمين بقاعة الاجتماعات بالمركز الثقافي زوارة .

وتناولت الدورة التعريف بمصطلح ذوي الاعاقة وبحقوقهم والمعوقات التي

تواجه اسرة المعاق ، وكذلك كيفية التغلب على هذه المعوقات والاضطرابات

السلوكية والانفعالية التي تواجههم والحلول المقترحة لهم .

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