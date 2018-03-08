المؤسسة الليبية للمشروعات تنظم معرضها الثالث يومي 11 - 12 مارس الجاري بفندق المهاري بطرابلس .
الخميس ، 08- 03- 2018 - 11:23:00
طرابلس 08 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الليبية للمشروعات عن عزمها
تنظيم معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في نسخته الثالثة يومي 10 - 11 من شهر
مارس الجاري وذلك بفندق المهاري " رديسون بلو " بطرابلس من الساعة
العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً .
وأفادت مصادر اللجنة المنظمة لهذا المعرض وكالة الأنباء الليبية - أن
تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار سعي المؤسسة لخلق بيئة للتنافس وفضاء أوسع
لكل الأفكار والمشاريع التي تساهم في خلق تنمية وتطور في مختلف المجالات
، مؤكدة بأنها تسعى لمساعدة الشباب المبدع وربطهم برجال الأعمال
والمستثمرين والجمع بين أصحاب الأفكار وأصحاب المال .
ومن جهتها أكدت عضو المؤسسة الليبية لتنمية المشروعات " حليمة الغراري "
لــــ ( وال ) أن فعاليات هذا المعرض ستحوي 32 مشروعا إضافة إلى 10 أفكار
إبداعية .
وأضافت أنه سيتم الاحتفال بمنح جائزة نادر للأعمال الإبداعية لرائدي
ورائدات الأعمال وأيضا أفضل فكرة إبداعية يوم 14 من شهر مارس الجاري .
... ( وال )...