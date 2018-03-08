المؤسسة الليبية للمشروعات تنظم معرضها الثالث يومي 11 - 12 مارس الجاري بفندق المهاري بطرابلس .



طرابلس 08 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الليبية للمشروعات عن عزمها

تنظيم معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في نسخته الثالثة يومي 10 - 11 من شهر

مارس الجاري وذلك بفندق المهاري " رديسون بلو " بطرابلس من الساعة

العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً .

وأفادت مصادر اللجنة المنظمة لهذا المعرض وكالة الأنباء الليبية - أن

تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار سعي المؤسسة لخلق بيئة للتنافس وفضاء أوسع

لكل الأفكار والمشاريع التي تساهم في خلق تنمية وتطور في مختلف المجالات

، مؤكدة بأنها تسعى لمساعدة الشباب المبدع وربطهم برجال الأعمال

والمستثمرين والجمع بين أصحاب الأفكار وأصحاب المال .

ومن جهتها أكدت عضو المؤسسة الليبية لتنمية المشروعات " حليمة الغراري "

لــــ ( وال ) أن فعاليات هذا المعرض ستحوي 32 مشروعا إضافة إلى 10 أفكار

إبداعية .

وأضافت أنه سيتم الاحتفال بمنح جائزة نادر للأعمال الإبداعية لرائدي

ورائدات الأعمال وأيضا أفضل فكرة إبداعية يوم 14 من شهر مارس الجاري .





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