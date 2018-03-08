كلية الاقتصاد والتجارة جامعة المرقب تقيم يوم تدريبي في التنمية البشرية.





الخمس 8 مارس 2018 ( وال )-أقامت امس كلية الاقتصاد والتجارة جامعة

المرقب بالتعاون مع منظمة مدربون بلا حدود يوم تدريبي في التنمية البشرية

لأساتذة جامعة المرقب والدوائرالحكومية بالخمس والطلاب فى قيادة

المؤسسات في أوقات الأزمات .

وتناولت فى الجلسة الأولى مفاهيم التدريب الحديث العلمية والتدريبية إلى

عرض المتغيرات التدريبية وأهداف التدريب وعوامل التدريب الناجح ووضوح

الأثر ومعرفة كيف تنشأ الأزمات ودراسة أسبابها، فيما تناولت الجلسة

الثانية الاحتياجات التدريبية وطرق سد الفجوات المهارية، ودراسة القيادة

في مراحل التغيير فى قيادة الأزمة نحو الانحسار، ووضع استرتيجيات الحلول

الممكنة.

وتهدف الدورة للوصول إلى هدفين أساسيين الأول عام وهو الاستقرار المجتمعي

الحقيقي الذي يخاطب العقول وتغيير الأفكار والهدف الثاني خاص وهو دعم

الشباب وتدريبهم في المجالات التي حددت بالبرنامج التدريبي الأول فى

قيادة المؤسسات في أوقات الأزمات والطرق الحديثة للتدريب والتطوير بما

يخدم مسيرتهم المهنية والذاتية.

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