خطة عمل عربية لمواجهة التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا .





القاهرة 8 مارس 2018 (وال) ـ عقدت اللجنة العربية الوزارية

الخاصة بمواجه المخططات الإسرائيلية في القارة الافريقية اجتماعا لها في

العاصمة القاهرة يوم أمس الاربعاء على المستوى الوزاري .

وأقرت اللجنة نتائج خطة التحرك العربي لمواجهة المخططات

الإسرائيلية في إفريقيا وسبل تنفيذ هذه الخطط على المستوى العربي العام،

مع ضرورة التنسيق مع البرلمان العربي في إطار تكامل الجهود المبذولة من

طرف الجامعة العربية والبرلمان العربي خدمة للقضية الفلسطينية ، كما تم

بحث ومناقشة ماتم إعلانه حول عزم زامبيا استضافة القمة الإفريقية

الإسرائيلية عام 2018.

كما أكدت اللجنة الوزارية في مشروع قرار رفعته إلى المجلس الوزاري

بشأن تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8172 فيما يخص

مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في

القارة الإفريقية .