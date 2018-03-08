وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق يجتمع مع عميد بلدية سرت.
الخميس ، 08- 03- 2018 - 10:51:00
سرت 8 مارس 2018(وال )- اجتمع وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق
الوطنى أبوبكر الجفال مع عميد بلدية سرت مختار المعدانى.
وقال الناطق الرسمى باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية ان
الاجتماع خصص لمناقشة الوضع التنفيذي للقرار رقم 1330 لسنة 2017م الصادر
عن المجلس الرئاسي بألاضاًفة لمناقشة الأمور المتعلقة بمراقبة الخدمات
المالية سرت وتنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة المالية وتنفيذ تعليمات
وزير المالية للمراقبات المالية بشأن تدوير المراقبين الماليين
بالقطاعات المختلفة.
....(وال سرت)....