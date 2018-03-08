بلدية بنغازي تعتزم الشروع في تنفيذ عدد من المشروعات الأساسية بالمدينة .





بنغازي 8مارس 2018 (وال ) - تعتزم بلدية بنغازي في الشروع بتنفيذ عدد

من المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين في المدينة والمتمثلة في

مشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة إضافة إلي العديد من

المشروعات المتعلقة بمجال الصحة والمستشفيات والعيادات المجمعة والطرق

وحل المختنقات في المدينة خاصة في المناطق التي تعاني نقص في مياه الشرب

والمناطق التي تعاني من طفح مياه الصرف الصحي والازدحام في الشوارع

الرئيسية .

وتأتي هذه المشروعات في إطار سعي بلدية بنغازي تقديم الخدمات الأساسية

للمواطنين، وضمن الخطة الموضوعة من قبل لجنة استقرار بنغازي .

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