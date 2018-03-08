نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
الخميس ، 08- 03- 2018 - 10:40:00
طرابلس 8 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر هذا اليوم ، الريح شلوق إلى
باش يتحول تدريجيا إلى بحري سرعته مابين (05 - 20) عقدة تصل هذه الليلة
إلى (25)عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس ، إرتفاع الموج
يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر يصل هذه الليلة الى (1.50)متر على الساحل
الممتد من طرابلس إلى الخمس ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل
الاضطراب هذه الليلة على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس . . درجة
حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى
متوسطة.
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.
" السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب ، والريح بحري إلى شرش سرعته
مابين(05-20) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر ،
والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16)
درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة..
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