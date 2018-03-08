عملية ناجحة لإنشاء مجرى ثانوي عوضاً عن المجرى الأصلي من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة .





بنغازي 8 مارس 2018 (وال )- أستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث

بنغازي في الفترة القصيرة الماضية سيدة تعاني من ألم أعلى البطن ونوبات

متكررة من القيئ وبعد إتمام الفحوصات اللازمة للمريضة كالمنظار العلوي

للجهاز الهضمي وتحليل الأنسجة والصور المقطعية والتي أثبتت عدم وجود أي

نشاط سرطاني بالمعدة.وقالت مدير المكتب الإعلامي بالمستشفى فاديا البرغثي إن السيدة تبلغ من

العمر خمسين عاماً كانت تعاني من ألم أعلى البطن و نوبات متكررة من القيئ

نتيجة الالتهابات المزمنة بالقرحة عند الفتحة البوابية للمعدة الأمر الذي

أدى إلى انسداد الفتحة البوابية ومجرها.

وذكرت البرغثي أن الفريق الطبي تمكن من أجراء عملية توصيل للمعدة

بالأمعاء الدقيقة مباشرة، وتم إنشاء مجرى ثانوي من المعدة إلى الأمعاء

الدقيقة عوضاً عن المجرى الأصلي المنسد، و كانت العملية بطريقة تقنية

المنظار الجراحي والتي تستخدم فيها تقنية الدبابيس الجراحية الحديثة

واستخدام الأسلاك داخل تجويف البطن لربط الأنسجة وتثبيتها.

....(وال بنغازى).....