وزراء الخارجية العرب يؤكدون الالتزام بوحدة وسيادة الأراضي الليبية ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه .





القاهرة 8 مارس 2018 (وال)- أكد وزراء الخارجية العرب في قرار اصدروه في

ختام أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس الجامعة العربية على المستوى

الوزاري ، الالتزام الكامل بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض

التدخل الخارجي أياً كان نوعه ودعم الجهود التي يتخذها المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وبسط سيادة ليبيا على كامل أراضيها

وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.

ودعا الوزراء في القرار الذي صدر تحت عنوان "تطورات الوضع في ليبيا"

إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، ودعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي

الموقع فى مدينة الصخيرات 17 ديسمبر 2015 .

ورحب القرار بخطة العمل التي عرضها الممثل الخاص للأمين العامللامم

المتحدة غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من

خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ الاتفاق

السياسي الليبي.

(وال)