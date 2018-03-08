اجتماع المجلس البلدى سرت .





سرت 08 مارس 2018 (وال)_ عقد المجلس البلدي سرت اجتماعا برئاسة عميد

البلدية " مختار المعداني " ومشاركة أعضاء المجلس المكلفين بمتابعة

الصحه والتربية والتعليم والتخطيط والمالية ومدراء مكاتب الشؤون الادارية

والمالية والمتابعة والشؤون القانونية وسر المجلس.

وتم خلال الاجتماع متابعة سير عمل المراكز والوحدات الصحية ومستشفى بن

سينا التعليمى وما تعانية من نقص في الادوية ،

وأوضاع الاسر التى تضررت منازلها جراء الحرب على داعش ، واجراءات اعادة

الحصر والية تقديم بدل ايجار لاصحاب المساكن المدمرة .

كما تم مناقشة الوضع الأمني في المدينة ، وتشكيل لجنة برئاسة عضو

المجلس خالد مصطفى لمتابعة ملف الجرحى والشهداء والمفقودين مع الجهات

ذات العلاق.

وكما وافق المجلس ايضا على تشكيل لجنة لقبول ملفات الترشح لمختاري

المحلات.

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