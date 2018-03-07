سيالة : حل الازمة في ليبيا لن يكون الا سياسيا عبر مصالحة وطنية شاملة تضم كامل النسيج الليبي .

طرابلس07 مارس 2018 ( وال )-جدد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " التأكيد على أن حل الازمة في ليبيا لن يكون الا سياسيا عبر مصالحة وطنية شاملة تضم كامل النسيج الليبي .

وأشار في الكلمة التى وزعها اليوم على نظرائه من وزراء الخارجية العرب المشاركين في فعاليات الدورة العادية ( 149 ) لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد بمقر الجامعة بالقاهرة اليوم الاربعاء الى ان حكومة الوفاق الوطني وانطلاقا من ذلك تعاملت بروح ايجابية مع كافة مبادرات الحل السياسي من خلال دعمها لكل الجهود العربية والدولية الهادفة الى تحقيق التسوية السياسية للازمة في ليبيا .

وأوضح " سيالة " في هذا السياق ترحيب المجلس الرئاسي باستراتيجية وخطة العمل التى عرضها ممثل الامين العام للامم المتحدة غسان سلامة الهادفة الى حل الازمة في ليبيا من خلال استكمال المرحلة الانتقالية وانجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في اطار تنفيذ الاتفاق السياسي وبما يؤدي الى انهاء حالة الانقسام وتعزيز الثقة بين مختلف الاطراف الليبية .

ونوه بالخطوات التى اتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في هذا الخصوص من خلال تكليف المفوضية العليا للانتخابات بالبدء في تسجيل الناخبين لتحديث السجل الانتخابي مشيرا بأن هذه العملية شهدت استجابة كبيرة من المواطنين حيث تجاوز عدد المسجلين مليوني ناخب وناخبة مايؤكد بأن المواطن الليبي يدعم فكرة الانتخابات كطريق لاستكمال المرحلة الانتقالية للخروج بالبلاد من الازمة التى تمر بها .

وشدد سيالة في كلمته على ضرورة توحيد وتفعيل عمل المؤسسات الامنية والعسكرية تحت قيادة مدنية ممثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لترسيخ الاستقرار والحفاظ على وحدة التراب الليبي داعيا الدول العربية ودول الجوار الليبي الى مواصلة دعمها لتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم جهودها في مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية ودعم اضافة الى مواصلة دعمها لمسار التسوية السياسية السلمية في ليبيا بما يصون وحدة وسلامة اراضيها وتحقيق الامن والاستقرار .

وثمن في هذا الصدد قرار وزراء خارجية دول الجوار بعقد اجتماعهم القادم بطرابلس كما اعرب عن ترحيبه بنتائج الاجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر الذي عقد بالقاهرة نهاية العام الماضي في اطار المبادرة التونسية ، كما أشاد بجهود اللجنة الرباعية التى اقترحها الامين العام لتنسيق الجهود ونتائج اجتماعاتها المتعاقبة وخاصة اجتماعات نيويورك وبروكسل .

وفي الملف الفلسطيني جدد سيالة موقف ليبيا الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته في نضاله وكفاحه حتى ينال حقوقه المشروعة والذي يؤكد ايضا على ان السلام الشامل والعادل لن يتحقق الا بعودة القدس الشريف الى السيادة الفلسطينية الكاملة والتسليم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

ودعا سيالة الى ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة وناجعة لحماية القدس الشريف على اساس مبادرة السلام العربية مؤكدا بأن القرار الامريكى المتعلق بنقل السفارة الامريكية الى القدس امر يرفضه الجميع لما له من تبعات خطيرة ومساس بوضعية القدس واجحاف لحقوق اخوتنا الفلسطينيين اضافة الى مخالفته للقانون الدولي وكافة القرارات الاممية .

وبخصوص العمل العربي المشترك أكد سيالة اهتمام ليبيا الكبير له ودعمها لكل القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية .



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