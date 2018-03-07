تواصل منافسات بطولة منطقة طرابلس لرفع الأثقال لفئتي البراعم والشباب.





طرابلس 07 مارس 2018 (وال)- تتواصل يوم غد الخميس بقاعة المنتخبات

الوطنية لرفع الأثقال بالمدينة الرياضية بطولة منطقة طرابلس لرفع الأثقال

لفئتي البراعم والشباب، التي ينظمها الاتحاد الليبي للعبة، بإشراف

الاتحاد الفرعي لمنطقة طرابلس. ويشارك في منافسات البطولة، التي انطلقت اليوم الأربعاء وتتواصل على

مدى يومين، 62 رياضيا يمثلون أندية اتحاد الشرطة الرياضي وأبي سليم

والظهرة واليرموك ووسعاية ابديري وزناته والوداد ونجوم قرقارش.

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