فريق الاتحاد لكرة القدم يفوز على أكوا يونايتد النيجيري (1-0).





طرابلس 07 مارس 2018 (وال)- فاز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على

ضيفه فريق أكوا يونايتد النيجيري بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة

التي جمعتهما مساء اليوم بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، ضمن

ذهاب منافسات الدور الـ32 من كأس الاتحاد الافريقي 2018.

هدف فريق الاتحاد الوحيد جاء برأسية لاعبه البديل المتألق " معاذ

عيسى" على إثر كرة مرفوعة من زميله "أحمد المقصي" في الدقيقة 83 من زمن

المباراة.

شهدت مجريات الشوط الأول للمباراة الذي انتهى بالتعادل السلبي

(0-0) إضاعة فريق الاتحاد أثمن فرصتين للتسجيل عن طريق لاعبيه "محمد

الطبال" و"فيصل البدري" ، وكاد فريق أكوا يونايتد مباغتة فريق الاتحاد

بتسجيل هدف مبكر من الأخطاء التي وقع فيه لاعبو فريق الاتحاد.

وفي الشوط الثاني كثف فريق الاتحاد من هجماته على مرمى الفريق الخصم

وتنويع ألعابه عن طريق رفع الكرات الجانبية، واختراق من وسط الملعب، وذلك

بغية الحصول على هدف مبكر يفتتح به أهداف المباراة، ولكن ضاعت كل

المحاولات وسط تكتل لاعبي فريق أكوا يونايتد في المناطق الخلفية

واعتمادهم على الهجمات العكسية.

وتمر دقائق الشوط الثاني دون تغيير في النتيجة حتى تأتي الدقيقة 83

لتحمل معها الجديد لفريق الاتحاد برأسية لاعبه "معاذ عيسى" معلنة هدف

الفوز الوحيد، حتى أعلن حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بتقدم الاتحاد

بنتيجة (1-0) .

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين بنيجيريا خلال أيام (16-17-18)

من نفس الشهر، بإدارة طاقم تحكيم دولي من غينيا الاستوائية.

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