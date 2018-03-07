المؤسسة الليبية للمشروعات تنظم معرضها الثالث يومي 11 - 12 مارس الجاري بفندق المهاري بطرابلس .

طرابلس 07 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الليبية للمشروعات عن عزمها تنظيم معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في نسخته الثالثة يومي 10 - 11 من شهر مارس الجاري وذلك بفندق المهاري " رديسون بلو " بطرابلس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً .

وافادت مصادر اللجنة المنظمة لهذا المعرض وكالة الانباء الليبية - ان تنظيم هذا المعرض يأتي في اطار سعي المؤسسة لخلق بيئة للتنافس وفضاء اوسع لكل الافكار والمشاريع التى تساهم في خلق تنمية وتطور في مختلف المجالات ، مؤكدة بأنها تسعى لمساعدة الشباب المبدع وربطهم برجال الاعمال والمستثمرين والجمع بين اصحاب الافكار واصحاب المال .

ومن جهتها أكدت عضو المؤسسة الليبية لتنمية المشروعات " حليمة الغراري " لــــ ( وال ) ان فعاليات هذا المعرض ستحوي 32 مشروعا اضافة الى 10 افكار ابداعية .

وأضافت أنه سيتم الاحتفال بمنح جائزة نادر للاعمال الابداعية لرائدي ورائدات الاعمال وايضا افضل فكرة ابداعية يوم 14 من شهر مارس الجاري .



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