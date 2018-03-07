معيتيق يلتقي رئيس مركز الرقابة على الاغذية والادوية .

طرابلس 07 مارس 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، صباح اليوم الأربعاء رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية " أحمد جاب الله، حيث تم استعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل المركز.

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد أكد "جاب الله" خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على أهمية المركز الذي يعتبر صمام الأمان في المحافظة على صحة المواطنين في الرقابة على السلع والأدوية التي تدخل السوق الليبي.

وأشاد في السياق بالجهود التي يبذلها العاملين في المركز بمختلف تخصصاتهم وفق الإمكانيات المتاحة. وطالب الجهات ذات العلاقة التعاون مع المكلفين من المركز العمل بالمنافذ المختلفة.

كما اشتكى من النقص الذي تعانيه المختبرات التابعة للمركز بسبب تأخر فتح الاعتمادات لتوريدها ما يعود بالسلب على عدم استكمال الاختبارات في مواعيدها ما أدى لتكدس السلع والادوية الموردة في المخازن والتأخير في منحها اذن الافراج.

يذكر أن المركز يتبعه عدد "6" فروع موزعة في مختلف مناطق ليبيا و إحدى عشر مكتباً لديهم تواصل مع الإدارة الرئيسية في طرابلس، ويقدمون تقاريرهم وفق السياق المتعارف عليه.



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