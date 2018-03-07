النائب أحمد معيتيق يلتقي وزير الاقتصاد ورئيس النقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات .

طرابلس 07 مارس 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، ظهر اليوم الاربعاء رئيس النقابة العامة للبناء والتشييد الإنشاءات السيد" عبدالمجيد كشير"، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السيد "ناصر فضل الله الدرسي"، وعدد من المختصين بالمجلس الرئاسي لمناقشة بعض المواضيع الخاصة بالنقابة.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد استعرض "كشير" خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء المشاكل والصعوبات التي تواجه شركات صناعة مواد البناء والتشييد والمحاجر، وأكد على ضرورة إعادة تنظيم التراخيص الممنوحة للشركات والعمل على تخصيص موازنة استيرادية لتوريد احتياجاتها من المواد الخام ومستلزمات التشغيل والصيانة.

كما أكد على إعادة النظر في تعديل أسعار تنفيذ المشروعات ودعم الشركات لأجل استجلاب العمالة الفنية والمتخصصة.

ومن جهته طالب معيتيق بضرورة التنسيق بين النقابة ووزارة الاقتصاد والصناعة لتقديم مقترح بالاحتياجات الخاصة بالشركات والمحاجر لتخصيص قيمة بالموازنة الاستيرادية للقيام بدورها لتوفير مواد البناء بأسعار في متناول المواطن من أجل لمساهمة في مشروعات التنمية.

وأكد على التنسيق بين النقابة ومراقبات الصناعة والبلديات فيما يخص مراجعة الترخيص الممنوحة، وإعادة تنظيمها والتأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة العمل لتوفير العمالة المتخصصة في هذا المجال.



... ( وال )...