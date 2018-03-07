سيالة يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الاحداث .الأربعاء ، 07-03-2018 - 20:52:00

سيالة يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الاحداث .القاهرة 7 مارس 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في اجتماع عقده اليوم في القاهرة مع الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الامارات العلاقات الثنائية بين البلدين .
كما تم خلا ل الاجتماع الدي عقد على هامش اعمال الدورة 149 للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة التطرق الى مستجدات الاحداث .
(وال)

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