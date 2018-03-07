اجتماع بوزارة التخطيط لمتابعة مشروعات تحقيق الاستقرار بالمناطق الجنوبية .الأربعاء ، 07-03-2018 - 18:26:00

اجتماع بوزارة التخطيط لمتابعة مشروعات تحقيق الاستقرار بالمناطق الجنوبية .طرابلس 07 مارس 2018 ( وال ) - عُقد بوزارة التخطيط اجتماع موسع ضم وكيل وزارة التخطيط لشؤون التخطيط والاحصاء " علي سليمان " والسادة مدير مكتب تخطيط وادي الاجال" احمد خليل "ومنسق مشروع تحقيق الاستقرار في ليبيا منطقة سبها " جمال ابراهيم " ومنسق مشروع تحقيق الاستقرار في ليبيا منطقة اوباري "مولاي ابو الخير " .
وناقش الاجتماع متابعة سير العمل في مشروعات تحقيق الاستقرار في المناطق الجنوبية التي تختص بها الامم المتحدة .

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