وزير الصحة يبحث مع نظيره التركي بأنقرة الديون المستحقة على الدولة الليبية

أنقره 07 مارس 2018 ( وال ) - بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني "عمر الطاهر" مع نظيره التركي "أحمد دميرجال" بأنقرة ، جملةٍ من الملفات الصحية من أبرزها؛ إمكانيةُ عقدِ اتفاقيات توأمة لتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات؛ إضافةً إلى خلقِ شراكةٍ بين قطاعي الصحة في ليبيا وتركيا.

كما ناقش الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي لوزارة الصحة ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية والمترتبة عن علاج المرضى الليبيين، إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين وخصوصاً القاصدين تركيا لغرض العلاج.



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