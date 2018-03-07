جنوب السودان تطلب رسميا الانضمام إلى جامعة الدول العربية .





القاهرة 7 مارس 2018 ( وال )-طلبت جنوب السودان رسميا الانضمام إلى

جامعة الدول العربية ، وفي حال قبول طلب جوبا ، سيرتفع عدد الدول الأعضاء

في هذه المنظمة الإقليمية إلى 23 دولة .

وذكرت مصادر علامية اليوم الاربعاء أن جمهورية جنوب السودان سلمت

الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة رسمية للانضمام إلى عضوية الجامعة

العربية.

ونقلت المصادر عن مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية ، أن هذه المذكرة

ستعرض على مجلس الجامعة الذي سينعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية في

دورته 149 بمقر الأمانة العامة في القاهرة .

يذكر أن جنوب السودان أصبح دولة مستقلة في 9 يوليو 2011، عقب استفتاء

بشأن الاستقلال عن السودان الأم، صوت لصالحه أكثر من 98 في المئة من

مواطني المنطقة .

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