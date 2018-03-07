جنوب السودان تطلب رسميا الانضمام إلى جامعة الدول العربية .الأربعاء ، 07-03-2018 - 15:31:00



القاهرة 7 مارس 2018 ( وال )-طلبت جنوب السودان رسميا الانضمام إلى
جامعة الدول العربية ، وفي حال قبول طلب جوبا ، سيرتفع عدد الدول الأعضاء
في هذه المنظمة الإقليمية إلى 23 دولة .
وذكرت مصادر علامية اليوم الاربعاء أن جمهورية جنوب السودان سلمت
الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة رسمية للانضمام إلى عضوية الجامعة
العربية.
ونقلت المصادر عن مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية ، أن هذه المذكرة
ستعرض على مجلس الجامعة الذي سينعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية في
دورته 149 بمقر الأمانة العامة في القاهرة .
يذكر أن جنوب السودان أصبح دولة مستقلة في 9 يوليو 2011، عقب استفتاء
بشأن الاستقلال عن السودان الأم، صوت لصالحه أكثر من 98 في المئة من
مواطني المنطقة .
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