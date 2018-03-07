رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا من قبيلة الحساونة .





طرابلس 07 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وفداً من

قبيلة الحساونة يتقدمهم الشيخ محمد العجيلي الحسناوي، وحضر اللقاء عضو

مجلس النواب عن مدينة سبها النائب إبراهيم مصباح الحسناوي.

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول الاجتماع تطورات الوضع في

المنطقة الجنوبية، حيث أكد أعضاء الوفد دعمهم لحكومة الوفاق الوطني

وتأييدهم لما أتخذه السراج من اجراءات لمواجهة الازمة الراهنة في الجنوب.

ومن جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي بأعضاء الوفد مشيداً بما يبذله أبناء

قبيلة الحساونة من جهد لتحقيق المصالحة الوطنية وما حققوه من نجاحات في

منطقة اوباري، واستمع لما عرضه السادة أعضاء الوفد من تصورات تناولت

مشاكل الجنوب بأبعادها المختلفة.

واستعرض السراج ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحقيق الأمن مستعينة

بأبناء الجنوب أنفسهم، مؤكداً وقوف حكومة الوفاق على مسافة واحدة من جميع

مكونات المجتمع الليبي، مشيراً إلى أن ما يقع في المنطقة الجنوبية قد

يكون فرصة لتوحيد المؤسسة العسكرية والعمل صفا واحد لحماية الجنوب من

المقاتلين غير الليبيين وتنظيف البلاد من المرتزقة.

وقال السراج " إنه إلى جانب الاهتمام بالأمن تعمل الحكومة في مسار موازٍ

لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، مشيراً إلى

أن المشاكل الحالية هي نتاج لتراكمات عقود سابقة، وأعلن عن عزم الحكومة

إنشاء ديوان لرئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية.



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