أسهم أوروبا تهبط مع عودة المخاوف التجارية .





لندن 7 مارس 2018 ( وال )-هبطت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات

اليوم الأربعاء بعد استقالة جاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الامريكي

" ترامب " الذي ينظر إليه على أنه أحد أكبر المعارضين لإجراءات الحماية

التجارية في الحكومة الأمريكية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وتراجعت معظم الأسواق والقطاعات الأوروبية وسجل المؤشر داكس الألماني

أكبر الخسائر بهبوطه ( 0.7 )بالمئة .

وتصدر سهم رولز رويس البريطانية المتخصصة في صناعة محركات الطائرات

قائمة الأسهم الأفضل أداء على المؤشر ستوكس بصعوده 8.5 بالمئة بعد أن

قالت الشركة إنها ما زالت على مسار تحقيق أهدافها المالية لعام 2020.

وجاءت شركة سميرفيت كابا في المركز الثاني بعد أن كشفت نظيرتها

الأمريكية انترناشونال بيبر عن أن عرض الاستحواذ الذي تقدمت به لأكبر

شركة لصناعة الأغلفة الورقية في أوروبا تبلغ قيمته ثمانية مليارات يورو.

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