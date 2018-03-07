اجتماع موسع بوزارة الخارجية ضم مندوبين عن وزارات الداخلية والخارجية والصحة والدفاع وعدد من الهيئات والمؤسسات الليبية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية والدول المانحة من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الهجرة الدولية في ليبيا .

طرابلس 7 مارس 2018 (وال)- عقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس اليوم

الاربعاء اجتماعا ضم مندوبين عن وزارات الداخلية والخارجية والصحة

والدفاع وعدد من الهيئات والمؤسسات الليبية المعنية بملف الهجرة غير

الشرعية والدول المانحة من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الهجرة الدولية في

ليبيا .

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بملف الهجرة غير

الشرعية وتداعياتها على ليبيا والتنسيق المستمر بين المؤسسات الليبية

والشركاء الدوليين ومنظمة الهجرة في تقديم الدعم للهيئات والمؤسسات

الليبية خاصة في مجال التدريب والدعم اللوجيستي .

وأكد العميد طارق شنبور في تصريح صحافي ان الاجتماع تطرق الى التعاون المشترك بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الليبية والجهات الدولية المانحة خاصة من الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية ، مشيرا الى ان مندوبي كل الجهات اوضحوا المشاكل والصعوبات التي تواجههم في سبيل اداء مهامهم خاصة في مجال التدريب .

وشدد شنبور على ضرورة مواصلة التنسيق من خلال استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات ،مؤكدا ان ليبيا ومن خلال كل اجهزتها تعمل بكل طاقاتها

المحدودة في مكافحة هذه الظاهرة .

من جهته اكد مسؤول قسم تطوير المشاريع بمنظمة الهجرة الدولية في ليبيا انطونيو سلانغا ان هذا الاجتماع الذي يضم مندوبين عن وزارات مختلفة من ليبيا مع الشركاء المانحين هدفه هو الالتقاء المباشر مع المسؤولين الليبيين للحصول منهم على معلومات اولية فيما يتعلق بوضع المهاجرين وما يمكن تقديمه من مساعدات للدولة الليبية .

واضاف ان الاجتماع سيكون فرصة للحوار بين المانحين ومنظمة الهجرة

الدولية للوصول الى اتخاذ القرار المناسب من الحكومة الليبية والجتمع

الدولي لبدء عمل دائم ومنسق لمكافحة الهجرة غير الشرعية .

(وال)