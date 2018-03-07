بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .

الجزائر 07 مارس 2018 ( وال ) - بدأت ظهر اليوم الأربعاء، بالعاصمة

الجزائرية أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة وزير

الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .

ويتضمن جدول أعمال الدورة، التي تستمر ليومين، وفقا لبيان صادر عن

الأمانة العامة للمجلس، وضع مشروع خطة أمنية وإعلامية عربية للتوعية

الأمنية والوقاية من الجريمة، وبحث كيفية الوصول إلى خطة مرحلية

للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية

عربية للأمن الفكري.

وإلى جانب وزراء الداخلية العرب، يشهد المؤتمر حضور ممثلين عن جامعة

الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية

(انتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا .

يشار بأن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور

كان قد وصل العاصمة الجزائرية امس الثلاثاء حيث كان في استقباله وزير

الداخلية الجزائري نور الدين بدوي ، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية

العرب والدكتور محمد بن علي كومان، ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ

وكبار قادة الأمن في الجمهورية الجزائرية .



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