النائب أحمد معيتيق يلتقي سفيرة فرنسا لدى ليبيا .



طرابلس 07 مارس 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق"، صباح اليوم الأربعاء سفيرة فرنسا لدى ليبيا "بريجيت كرومي"،

التي وضعته في صورة زيارتها لمدينة بنغازي مؤخراً، وأكدت استمرار دعم

حكومة بلادها لحكومة الوفاق الوطني في كل المجالات، لاسيما المشاريع

المتعلقة بالقطاع الصحي وإعادة الاعمار ودعم جامعة بنغازي.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد ثمّنت السيدة "بريجيت"، خلال اللقاء

الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لإعادة

الاستقرار في ليبيا وتوحيدها لمؤسسات الدولة.

ومن جانبه رحب معيتيق، بالزيارة واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لمساهمة

فرنسا لدعم الملف الليبي، وأبدى استعداد حكومة الوفاق التعاون مع الحكومة

الفرنسة لفتح المجال أمام عودة شركاتها لتنفيذ مشاريع الإعمار، والتنمية

في كل المدن الليبية، وخاصة المتضررة منها جراء الاشتباكات، واستئناف

العمل في المتوقفة منها حسب الأولوية.

كما تناول اللقاء، دعم آفاق التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات وسبل

تطويرها.





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