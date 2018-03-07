مصرف الجمهورية وكالة الحدائق يحدد موعد استلام طلبات شحن بطاقات“VISA CARD” .
الأربعاء ، 07- 03- 2018 - 13:35:00
بنغازي 7مارس 2018 (وال )- أعلنت إدارة مصرف الجمهورية وكالة الحدائق عن
موعد استلام طلبات شحن بطاقات “VISA CARD” ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء
المقبلين من كل أسبوع بداية من يوم 13 مارس الجاري .
وأضافت إدارة المصرف أنه يتم تقديم الطلبات وهي : الوضع العائلي
الالكتروني، وصورة جواز السفر ملونة “الصفحة الأولى والأخيرة والتجديد”،
وصورة ملونة من بطاقة “VISA CART”، وتغطية الحساب الجاري بقيمة المعاملة،
والحضور شخصياً لصاحب البطاقة .
....( وال بنغازى)...