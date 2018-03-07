مصرف الجمهورية وكالة الحدائق يحدد موعد استلام طلبات شحن بطاقات“VISA CARD” .



بنغازي 7مارس 2018 (وال )- أعلنت إدارة مصرف الجمهورية وكالة الحدائق عن

موعد استلام طلبات شحن بطاقات “VISA CARD” ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء

المقبلين من كل أسبوع بداية من يوم 13 مارس الجاري .

وأضافت إدارة المصرف أنه يتم تقديم الطلبات وهي : الوضع العائلي

الالكتروني، وصورة جواز السفر ملونة “الصفحة الأولى والأخيرة والتجديد”،

وصورة ملونة من بطاقة “VISA CART”، وتغطية الحساب الجاري بقيمة المعاملة،

والحضور شخصياً لصاحب البطاقة .

....( وال بنغازى)...