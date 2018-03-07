غوتيريس يطلق نداء لأجل السماح بإدخال مساعدات لغوطة دمشق .





نيويورك 7 مارس 2018 ( وال) - ناشد الأمين العام للامم المتحدة" أنطونيو

غوتيريس" جميع الاطراف النزاع في سورية، بالسماح بدخول قوافل المساعدات

المزمع ارسالها غداً الى الغوطة الشرقية، ضاحية شرق العاصمة السورية

المحاصرة من قبل قوات النظام.

وقال متحدث باسم الامين العام للامم المتحدة في بيان اليوم الأربعاء، إن

“من المتوقع ان تصل قافلة تحمل أدوية ومنتجات صحية غداً الى 70 ألف شخص

محاصر في مدينة دوما”، وقد “أعرب غوتيريس عن قلقه إزاء التقارير التي

تفيد باستمرار الهجمات على المنطقة، التي دعا قرار لمجلس الامن الدولي

إلى وقف اطلاق النار فيها لمدة ثلاثين يوما”.

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