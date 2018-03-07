مدرسة الخيالة للفروسة ببلدية بمصراتة /بطولة.





مصراته 7 مارس 2018( وال )-اقيمت بمدرسة الخيالة للفروسة ببلدية

بمصراتة، بطولة نواصي الخير الثانية لقفز الحواجز والتي شارك فيها ( 190

) فارساً وفارسة من ستة عشر نادي ومدرسة من مختلف المدن الليبية، وقد

تضمنت البطولة ثلاثة مباريات رسمية للكبار والفئة المتوسطة والناشئين.

وحضر البطولة محمد التومي وعلي أبوستة وإسماعيل الهاشمي، اعضاء المجلس

البلدي، حيث ألقى محمد التومي كلمة رحب فيها بالضيوف متمنياً لجميع

الأندية والفرسان المشاركين حظ طيب، مؤكداً على رسالة المحبة والتقارب

التي ترسلها مثل هذه المحافل الرياضية.

وفي اختتام البطولة تم تكريم الفرسان الفائزين والأندية المشاركة

والمستضيفة والرعاة والمجلس البلدي، تقديراً لما بذل من جهد من الجميع من

أجل إنجاح هذه البطولة.

...( وال مصراته )....