بمناسبة يوم المرأة العالمي: مصادر فلسطينية تعلن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي إعتقلت أكثر من" 16" ألف امرأة منذ العام 1967.

رام الله 7مارس2018 ( وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من

ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967، والنسبة الأعلى من حيث اعتقال النساء كان خلال سنوات انتفاضتي العامين 1987، 2000.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، لمناسبة يوم المرأة

العالمي، الذي يصادف يوم غد الخميس، أن أول أسيرة فلسطينية هي فاطمة

برناوي، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها (62) فلسطينية،

بينهنّ (6) فتيات قاصرات، أعمارهنّ أدنى من (18 عاماً)، و(9) أسيرات جريحات، و(17) من الأمّهات.

وأضاف: (156) امرأة اعتقلت خلال العام 2017، و(164) امرأة خلال العام

2016، فيما وصل عدد السيدات اللواتي اعتقلن خلال عام 2015 " 200" امرأة.

وأكد البيان أن الأسيرات يتعرضن لكافة أنواع التّنكيل والتّعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل، أو أماكن العمل، وحتى النّقل إلى مراكز التّوقيف والتّحقيق، واحتجازهنّ في المعتقلات.

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