المتحدث الرسمي باسم مصرف الوحدة / تحذير.
الأربعاء ، 07- 03- 2018 - 12:53:00
بنغازي 7 مارس 2018 ( وال )- حذر المتحدث الرسمي باسم مصرف الوحدة
المواطنين من وجود صفحة تنتحل اسم المصرف تقوم بأعمال النصب والاحتيال .
وقال المعتصم الفيتوري إن الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك،
وتوجد بها رابط لموقع الالكتروني وهمي للمصرف يقوم بأعمال النصب
والاحتيال على زبائن المصرف .
وأضاف المتحدث أن الصفحة تطلب من زبائن المصرف إدخال بيانات بطاقاتهم ”
VISA” الدولية، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف هذه الصفحة بعد ورود بلاغات من
قبل زبائن المصرف والإبلاغ عنها لإدارة المصرف، وأن روابط الصفحة المزورة
والموقع هي : http://www.wahdabanksecure.com،
https://www.facebook.com/wahdabanking
وطالب المعتصم الفيتوري زبائن المصرف بأخذ العلم بذلك، وعدم الاهتمام بأي
أخبار أو روابط لا تنشر خارج الصفحة الرسمية للمصرف .
....( وال بنغازى)....