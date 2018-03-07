المتحدث الرسمي باسم مصرف الوحدة / تحذير.





بنغازي 7 مارس 2018 ( وال )- حذر المتحدث الرسمي باسم مصرف الوحدة

المواطنين من وجود صفحة تنتحل اسم المصرف تقوم بأعمال النصب والاحتيال .

وقال المعتصم الفيتوري إن الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك،

وتوجد بها رابط لموقع الالكتروني وهمي للمصرف يقوم بأعمال النصب

والاحتيال على زبائن المصرف .

وأضاف المتحدث أن الصفحة تطلب من زبائن المصرف إدخال بيانات بطاقاتهم ”

VISA” الدولية، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف هذه الصفحة بعد ورود بلاغات من

قبل زبائن المصرف والإبلاغ عنها لإدارة المصرف، وأن روابط الصفحة المزورة

والموقع هي : http://www.wahdabanksecure.com،

https://www.facebook.com/wahdabanking

وطالب المعتصم الفيتوري زبائن المصرف بأخذ العلم بذلك، وعدم الاهتمام بأي

أخبار أو روابط لا تنشر خارج الصفحة الرسمية للمصرف .

....( وال بنغازى)....