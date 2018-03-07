رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفير السويد لدى ليبيا .



طرابلس 07 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج صباح اليوم الاربعاء سفير مملكة السويد لدى دولة

ليبيا فريدريك فلورن، وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي

لطفي المغربي.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أشاد السفير السويدي بما يبذله

السراج من جهود لتحقيق الاستقرار في كامل البلاد مؤكداً على دعم بلاده

لحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف أن السفير أعلن قرب عودة البعثة الدبلوماسية السويدية للعمل من

طرابلس، مشيرا إلى تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون المشترك مع ليبيا في

كافة المجالات واستعدادها للمساعدة في خروج ليبيا من الأزمة الراهنة .

ومن جانبه رحب السراج بالسفير السويدي، مثمنا موقف لسويد الداعم لمسار

التسوية السياسية في ليبيا.

وأوضح بأن عودة السفارة السويدية لتعمل من العاصمة طرابلس سيكون له بالغ

الأثر في تطوير وترسيخ العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً تطلع حكومة

الوفاق للتعاون في مجالات حيوية متعددة مع دولة السويد.



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