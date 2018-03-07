الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تدعو الشركات التابعة للشركة لعقد جمعياتها العمومية العادية .
الأربعاء ، 07- 03- 2018 - 12:45:00
طرابلس 07 مارس 2018 ( وال ) - يعلن مجلس ادارة الشركة الليبية للبريد
والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عن دعوة الشركات التابعة للشركة
لعقد جمعياتها العمومية العادية وذلك حسب اليوم والتاريخ والساعة المبين
قرين اسمها والشركات هي : ـ
اسم الشركة يوم الاجتماع تاريخ
الاجتماع ساعة الاجتماع
شركة ليبيانا للهاتف المحمول الاثنين 19/3/2018
10.00
شركة بريد ليبيا الاربعاء 21/3/2018
10.00
شركة البنية للاستثمار والخدمات الاربعاء 21/3/2018
14.00
شركة هاتف ليبيا الاحد 25/3/2018
10.00
شركة ليبيا للاتصالات والتقنية الاحد 25/3/2018
14.00
شركة المدار الجديد الثلاثاء 27/3/2018
10.00
شركة الاتصالات الدولية الليبية الثلاثاء 27/3/2018
10.00
شركة الجيل الجديد للتقنية الخميس 29/3/2018
10.00
الشركة العامة للبريد ( تحت التصفية ) الاحد 1/4/2018
10.00 .
وذلك بمقر الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة الكائن بمبنى
البريد المركزي بشارع الزاوية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي : ـ
البند الاول : استعراض نشاط الشركة عن الفترة الماضية .
البند الثاني : استعراض ومناقشة تقارير هيئة المراقبة عن السنوات (
2014ـ2015ـ2016ـ2017).
البند الثالث : الموقف الحالي للميزانيات المحالة لديوان المحاسبة .
البند الرابع : مناقشة التقارير المالية وتقارير النشاط عن السنوات
(2014ـ2015ـ2016ـ2017) .
البند الخامس : استعراض عضويات مجالس الادارة وهيئات المراقبة والمدة
القانونية لها .
البند السادس : مناقشة الخطة الاستراتيجية للشركة للسنة المالية 2018 .
البند السابع : مناقشة الموازنة التقديرية عن السنة المالية 2018 .
البند الثامن : مايستجد من اعمال .
البند التاسع : اختيار مصفي وهيئة مراقبة للشركة العامة للبريد .
وفي حال عدم اكتمال النصب القانوني ينعقد الاجتماع في اليوم التالي بأي
نصاب متوفر .
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