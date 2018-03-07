عميد بلدية سرت يجتمع مع منسق اللجنة المركزية للتعويضات المالية للمساكن المتضررة .





سرت 07 مارس 2018(وال)- اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني مع منسق

اللجنة المركزية للتعويضات المالية للمساكن المتضررة التابعة لوزارة

الاسكان بحكومة الوفاق الوطنى المهندس عبد الله اللبيدي، وبحضور مندوب عن

اللجنة المركزية للتعويضات المهندس عبد القادر المصلي .

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان الاجتماع خصص لوضع الية من

شأنها اعادة تفعيل عمل اللجنة في سرت بعد توقفها منذ الاشهر الاولى من

عام 2015 والتأكيد على استئناف عملها فى آلية صرف التعويضات المالية

لاصحاب المنازل المتضررة بسرت عام 2011 .

وتم الاتفاق على حصر المواطنين الذين استلموا تعويضاتهم المالية خلال

عامى 2014 -2015 كاملة أو جزئياً ومن لم يستلم وفق الكشوفات الموجودة لدى

اللجنة وحسب التفويضات المالية .



(وال-سرت)