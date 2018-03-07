البدء في إصلاح خط الصرف الصحي بشارع القادسية ببنغازي.



بنغازي 7 مارس 2018 (وال ) - باشرت شركة برقة للمقاولات والاستثمار

العقاري بتنفيذ مشروع إصلاح خط الصرف الصحي بشارع القادسية بمنطقة

الزيتون بناءاً علي تعليمات عميد بلدية بنغازي .

يأتي ذلك بعد جولة إدارة شؤون المحلات بديوان البلدية الميدانية في

الأسبوع الماضي عاينت من خلالها أسباب طفح مياه الصرف الصحي والذي أتضح

بأنه كسر في إحدى أنابيب الرئيسية بغرف الصرف الصحي .

يشار إلى هذا المشروع تحت إشراف وتنسيق الشركة العامة للمياه والصرف

الصحي ومكتب المشروعات بديوان بلدية بنغازي و بمدة تنفيذية لا تتجاوز

ثلاثة أسابيع بحسب العقد المبرم مابين بلدية بنغازي والشركة المنفذة .

....( وال بنغازى)....